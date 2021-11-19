28-річний англійський ексфутболіст виграв у лотерею понад 1,3 мільйона доларів: його реакція на перемогу стала вірусною

28-річний англійський ексфутболіст виграв у лотерею понад 1,3 мільйона доларів: його реакція на перемогу стала вірусною

Він змушений був зарано завершити кар'єру через проблеми зі здоров'ям.

Колишій футболіст "Шеффілд Юнайтед" Террі Кеннеді став переможцем лотереї.

Про це повідомляє DailyMail.

Зазначимо, що 28-річний англієць вимушений був назавжди розпрощатися з футболом у віці 25 років. Причиною стали проблеми з колінами, які тривалий час переслідували Кеннеді.

Після того, як йому довелося "повісити бутси на цвях", Кеннеді влаштувався працювати на будівництво, і, будучи азартною людиною, періодично грав у лотерею. І пані фортуна обернулася до колишнього спортсмена обличчям. Одного дня, будучи на робочому місці, він у прямому ефірі дізнався, що виграв мільйон фунтів (1,34 млн доларів).

Один із колег чоловіка, який дізнався, що Кеннеді зірвав джекпот, вирішив записати його реакцію на відео. Британець, почувши радісну новину, спершу не повірив, а потім схопився за голову.

"Та ні, не думаю, що я виграв", - сказав Террі.

Але, зрозумівши, що то не жарт, Кеннеді радісно закричав і почав усміхатися. Цього ж дня колега Террі опублікував відео з його реакцією у соцмережах, яке стало вірусним.

Former Sheffield United defender Terry Kennedy was forced to retire from football early due to injury.



Here he is having it confirmed he's just won £1million on the lottery. Wonderful ❤️️ pic.twitter.com/OlsQTjj9Ay — Mirror Football (@MirrorFootball) November 17, 2021