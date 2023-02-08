28-річний воротар футбольного клубу загинув під завалами внаслідок землетрусу в Туреччині

Ахмет Еюп Тюркаслан став жертвою потужного землетрусу.
Воротар футбольного клубу "Єні Малатьяспор" Ахмет Еюп Тюркаслан загинув під завалами після сильного землетрусу в Туреччині.
Про це повідомила пресслужба "Єні Малатьяспора" в Twitter.
Тіло 28-річного турецького голкіпера знайшли під уламками одного з будинків, який було зруйнувано внаслідок землетрусу.
Під завалами також опинилася дружина Тюркаслана, але її вдалося врятувати.
У професійному футболі Тюркаслан дебютував 2013 року. Він грав за "Анкараспор", "Бугсас Спор", "Умранієспор" та "Єні Малатьяспор".
На рахунку голкіпера 43 поєдинки в другому дивізіоні чемпіонату Туреччини. Цього сезону він зіграв два матчі в Кубку Туреччини.
Раніше повідомлялося, що ексфутболіста "Челсі" Крістіана Атсу знайшли живим під завалами після землетрусу в Туреччині.
Нагадаємо, 6 лютого, землетрус магнітудою 7,8 бала стався поблизу турецького міста Газіантеп, недалеко від кордону із Сирією. У Туреччині через землетрус постраждали 10 міст.
Станом на ранок 8 лютого кількість жертв внаслідок масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії становить вже близько 8704 осіб. Наразі відомо, що у Туреччині загинуло 6234 людини, а у Сирії – 2470. Також відомо про понад 37 тисяч постраждалих.
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