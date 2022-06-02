29-річний британський мотогонщик загинув під час заїзду на "трасі смерті"

Мотогонщик із Великої Британії Марк Перслоу помер від травм, отриманих внаслідок аварії під час змагань на острові Мен.

29-річний спортсмен втратив керування та вилетів з траси. Після цього Перслоу з тяжкими травмами доправили до лікарні. Там його врятувати не вдалося, чоловік помер. Як наслідок, гонку було ухвалено рішення завершити достроково.

Про трагічний інцидент повідомляє The Guardian.

Гонщик, що народився в Уельсі, вдруге з'являвся в гонці, після того як вже 2017 року він брав участь у змаганнях у класах Supersport і Lightweight, він уже дебютував на Гран-прі Менкса 2015 року, на додаток до досвіду в Classic TT, з найкращим результатом посівши 14-е місце у 2019 році.

Траса на острові Мен по праву вважається однією з найскладніших і найнебезпечніших у світі. Загалом із 1907 року на змаганнях там загинуло понад 250 людей.

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