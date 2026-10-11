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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Проспорт
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30 років президентства Ахметова в «Шахтарі»: 40 трофеїв, Кубок УЄФА і 20 сезонів у Лізі чемпіонів

11 жовтня виповнилося 30 років, відколи Рінат Ахметов став президентом ФК «Шахтар» (Донецьк). За цей час клуб здобув 40 трофеїв: Кубок УЄФА, 16 чемпіонських титулів, 14 Кубків і 9 Суперкубків України.

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30 років президентства Ахметова в «Шахтарі»: 40 трофеїв, Кубок УЄФА і 20 сезонів у Лізі чемпіонів

«Я згадую наше перше чемпіонство та кожен із 40 трофеїв, здобутих за ці 30 років», — зазначив Рінат Ахметов в своєму зверненні до вболівальників.

Перше в історії чемпіонство України «Шахтар» здобув у сезоні 2001/2002. У 2009 році клуб виграв Кубок УЄФА: у фіналі в Стамбулі команда перемогла німецький «Вердер» з рахунком 2:1 у додатковий час. Це перший єврокубковий трофей українського клубу в історії незалежної України. «Згадую Кубок УЄФА — після фінального свистка я почувався найщасливішою людиною на планеті», — зазначив Ахметов.

Нинішній сезон для «Шахтаря» вже двадцятий у Лізі чемпіонів УЄФА. «Згадую, як ми мріяли почути гімн Ліги чемпіонів перед домашнім матчем „Шахтаря“. І ця мрія стала реальністю — сьогодні наш клуб проводить уже двадцятий сезон серед найсильніших команд Європи», — зазначив Ахметов.

За роки його президентства клуб збудував «Донбас Арену», один із найкращих стадіонів Європи. Стадіон відкрили в серпні 2009 року, а у 2012-му він приймав матчі чемпіонату Європи. У «Шахтарі» також з’явилися академія, ветеранська та жіноча команди і благодійний фонд «Шахтар Соціал».

Після початку російської агресії у 2014 році клуб змушений проводити матчі за межами Донецька. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році домашні матчі єврокубків «Шахтар» грає за кордоном.

«Я пишаюся, що у найтяжчі часи „Шахтар“ гідно представляє Україну на міжнародній арені», — наголосив Ахметов.

ФК «Шахтар» засновано 1936 року.

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