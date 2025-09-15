31-річний чемпіон світу з футболу несподівано оголосив про завершення кар'єри

Самюель Умтіті / © Associated Press

Французький центральний захисник, чемпіон світу 2018 року Самюель Умтіті оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це 31-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Після інтенсивної кар'єри зі злетами та падіннями настав час попрощатися... Я ​​віддався цій справі з пристрастю, і ні про що не шкодую. Я хотів би подякувати всім клубам, президентам, тренерам та гравцям, з якими я працював разом. І дякую всім уболівальникам за вашу підтримку", – написав Умтіті.

Упродовж професійної кар'єри Самюель виступав за "Ліон", "Барселону", "Лечче" та "Лілль". Від січня 2024-го він не грав через важку травму коліна.

На рахунку Умтіті 31 матч за збірну Франції, в яких він відзначився 4 голами. Разом з національною командою захисник став срібним призером Євро-2016 і виграв ЧС-2018.