31 серпня телеканал УНІАН транслюватиме матч збірних України та Пуерто-Рико з волейболу

Сьогодні, 31 серпня, на телеканалі УНІАН транслюватимуть матч 3-го туру Чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків, який пройде між збірними України та Пуерто-Рико. Початок гри – о 21:30 за київським часом.

Окрім безкоштовної трансляції на ТБ, глядачі зможуть долучитися до перегляду у вільному доступі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ, що є партнерським проєктом Київстар та 1+1 media.

Нагадаємо, попередня гра в другому турі для збірної України завершилася перемогою над збірною Тунісу, найсильнішою командою з волейболу на континенті, з рахунком 0:3.

Українці активно спостерігали за грою на УНІАН та вболівали за національну збірну, що знайшло відображення в цифрах. Так, частка телеканалу УНІАН під час матчу досягла 1,2%, що практично вдвічі перевищує показники телеканалу за день і більш ніж в 10 разів - середню частку слоту за останні чотири понеділка.

Зазначимо, що це перша перемога українських волейболістів на Чемпіонаті світу за останні 24 роки. Останній раз чоловіча збірна України брала участь у ЧС з волейболу ще у 1998 році. Тоді їй вдалося обіграти збірну Чехії з рахунком 0:3.

У разі успіху в матчі проти збірної Пуерто-Рико, збірна України вийде до 1/8 фіналу Чемпіонату світу.

Нагадуємо, що ексклюзивним транслятором Чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків є загальнонаціональний телеканал УНІАН, що входить до складу 1+1 media. З відповідною пропозицією до 1+1 media звернулася польська телевізійна група Polsat, що володіє правами на трансляцію. Такі права передані медіахолдингу на безоплатній основі.

Джерело даних: платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ