35 країн вимагатимуть відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024

Атлетів країн-агресорок не хочуть бачити на Іграх у Парижі.

Група з 35 країн домовилася вимагати від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомила міністерка спорту Литви Юргіта Сюгздініене.

У п'ятницю, 10 лютого, відбулося онлайн засідання 35 країн, на якому був присутній і президент України Володимир Зеленський. Усі учасники одностайно підтримали рішення звернутися до МОК щодо недопущення атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади-2024.

Серед тих, хто виступає за повну заборону участі атлетів країн-агресорок в ОІ-2024 – США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.

"Ми пропонуємо не дозволяти російським та білоруським атлетам змагатися на жодних міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми, допоки війна в Україні триває. Наша позиція, як політиків у сфері спорту, повинна бути сильною та єдиною, не можемо дозволити, щоб цим користалися. Тиск на Росію та Білорусь – дуже важливий", – наводить слова Сюгздініене офіційний сайт міністерства спорту Литви.

Раніше МОК повідомив, що остаточне рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалене.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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