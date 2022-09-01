40-річна Серена Вільямс здолала другу ракетку світу на останньому для себе US Open

Титулована американська тенісистка Серена Вільямс, яка збирається найближчим часом завершити кар'єру, продовжує перемагати на турнірі серії "Великого шолома" US Open-2022.

У другому колі змагань 40-річна тенісистка здолала другу ракетку світу Анетт Контавейт.

Тенісистки провели на корті 2 години 29 хвилин. За цей час Вільямс виконала 11 ейсів, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала 5 з 11 брейк-пойнтів. На рахунку її суперниці п'ять подач навиліт, п'ять подвійних помилок і 5 реалізованих брейк-пойнтів із 11.

Далі Серена зустрінеться з 46-ю ракеткою світу Айлою Томлянович. Це буде перша зустріч тенісисток.

Відкритий чемпіонат США триває з 29 серпня по 10 вересня.

Нагадаємо, що українська тенісистка Дар'я Снігур не зуміла пробитися до третього кола турніру Великого шолома.

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