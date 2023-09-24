40-річний китаєць моторошно нокаутував Джо Джойса та залишився претендентом на бій з Усиком (відео)

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей нокаутом переміг британця Джо Джойса у бою-реванші, який відбувся в ніч проти 24 вересня на арені "Вемблі" в Лондоні.

На кону в цьому поєдинку стояв титул тимчасового чемпіона за версією WBO, який Чжилей відібрав у Джойса у квітні цього року, коли сенсаційно переміг його технічним нокаутом у шостому раунді.

У реванші 40-річний китаєць здобув ще більш переконливу перемогу над 38-річним опонентом з Великої Британії. Зі старту бою Чжилей захопив ініціативу та завдавав Джойсу чимало ударів у голову та по корпусу.

Вже у третьому раунді британець не витримав. Чжан спіймав Джойса потужним правим хуком у щелепу, внаслідок чого той моментально впав на канвас. Джо намагався підвестися, але не зумів зробити це вчасно.

Відео нокауту

ZHANG DID IT AGAIN!



Zhilei Zhang knocked out Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023

Чжилей здобув свою 26-ту перемогу на професійному рингу (21 – нокаутом). Також у його пасиві одна нічия та одна поразка.

Захистивши пояс тимчасового чемпіона WBO, китаєць зберіг статус претендента на бій з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Для Джойса ця невдача стала другою у професійній кар'єрі. Тепер у його послужному списку 15 перемог (14 – нокаутом) та дві поразки. Обидва рази кривдником британця ставав саме Чжилей.

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