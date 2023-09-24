40-річний китаєць моторошно нокаутував Джо Джойса та залишився претендентом на бій з Усиком (відео)

Чжан Чжилей ефектно захистив пояс тимчасового чемпіона WBO.
Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей нокаутом переміг британця Джо Джойса у бою-реванші, який відбувся в ніч проти 24 вересня на арені "Вемблі" в Лондоні.
На кону в цьому поєдинку стояв титул тимчасового чемпіона за версією WBO, який Чжилей відібрав у Джойса у квітні цього року, коли сенсаційно переміг його технічним нокаутом у шостому раунді.
У реванші 40-річний китаєць здобув ще більш переконливу перемогу над 38-річним опонентом з Великої Британії. Зі старту бою Чжилей захопив ініціативу та завдавав Джойсу чимало ударів у голову та по корпусу.
Вже у третьому раунді британець не витримав. Чжан спіймав Джойса потужним правим хуком у щелепу, внаслідок чого той моментально впав на канвас. Джо намагався підвестися, але не зумів зробити це вчасно.
Відео нокауту
ZHANG DID IT AGAIN!— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023
Zhilei Zhang knocked out Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ
Чжилей здобув свою 26-ту перемогу на професійному рингу (21 – нокаутом). Також у його пасиві одна нічия та одна поразка.
Захистивши пояс тимчасового чемпіона WBO, китаєць зберіг статус претендента на бій з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.
Для Джойса ця невдача стала другою у професійній кар'єрі. Тепер у його послужному списку 15 перемог (14 – нокаутом) та дві поразки. Обидва рази кривдником британця ставав саме Чжилей.
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