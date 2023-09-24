Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

40-річний китаєць моторошно нокаутував Джо Джойса та залишився претендентом на бій з Усиком (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
1802
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
40-річний китаєць моторошно нокаутував Джо Джойса та залишився претендентом на бій з Усиком (відео)

Чжан Чжилей / Фото: instagram.com/zhileibigbangzhang

Чжан Чжилей ефектно захистив пояс тимчасового чемпіона WBO.

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей нокаутом переміг британця Джо Джойса у бою-реванші, який відбувся в ніч проти 24 вересня на арені "Вемблі" в Лондоні.

На кону в цьому поєдинку стояв титул тимчасового чемпіона за версією WBO, який Чжилей відібрав у Джойса у квітні цього року, коли сенсаційно переміг його технічним нокаутом у шостому раунді.

У реванші 40-річний китаєць здобув ще більш переконливу перемогу над 38-річним опонентом з Великої Британії. Зі старту бою Чжилей захопив ініціативу та завдавав Джойсу чимало ударів у голову та по корпусу.

Вже у третьому раунді британець не витримав. Чжан спіймав Джойса потужним правим хуком у щелепу, внаслідок чого той моментально впав на канвас. Джо намагався підвестися, але не зумів зробити це вчасно.

Відео нокауту

Чжилей здобув свою 26-ту перемогу на професійному рингу (21 – нокаутом). Також у його пасиві одна нічия та одна поразка.

Захистивши пояс тимчасового чемпіона WBO, китаєць зберіг статус претендента на бій з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Для Джойса ця невдача стала другою у професійній кар'єрі. Тепер у його послужному списку 15 перемог (14 – нокаутом) та дві поразки. Обидва рази кривдником британця ставав саме Чжилей.

Читайте також:

"Повинен побитися зі мною": претендент на чемпіонський пояс Усика зробив гучну заяву

Усик – Хргович: Джошуа оцінив шанси українця та хорвата у потенційному бою

Обов'язковий претендент на титул Усика назвав умову, за якої дозволить українцю побитися з Ф'юрі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1802
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація