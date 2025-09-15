ТСН у соціальних мережах

Проспорт
170
1 хв

40-річний володар "Золотого м'яча" забив дебютний гол у Серії А і приніс "Мілану" перемогу

Лука Модрич став героєм матчу проти "Болоньї".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лука Модрич

Лука Модрич / © Associated Press

"Мілан" вдома здобув перемогу над "Болоньєю" в матчі 3-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі "россонері" забили на 61-й хвилині. Після передачі Алексіса Салемакерса точним ударом у лівий кут відзначився Лука Модрич.

Для 40-річного хорватського півзахисника, який є володарем "Золотого м'яча" 2018 року, це дебютний гол за "Мілан".

Огляд матчу "Мілан" – "Болонья"

"Мілан" з 6 очками після трьох турів посідає п'яте місце у Серії А. "Болонья" має три бали і розташовується на 13-й сходинці.

У наступному турі "Мілан" на виїзді проти "Удінезе", а "Болонья" прийме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського. Обидва матчі відбудуться 20 вересня.

