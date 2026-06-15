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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

40-річний воротар збірної Кабо-Верде став зіркою соцмереж після матчу з Іспанією на ЧС-2026

Після нічиєї з іспанцями на Instagram-сторінку голкіпера збірної Кабо-Верде вже підписалося понад два мільйони осіб.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Возінья

Возінья / © Associated Press

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья став зіркою соціальних мереж після матчу першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу проти Іспанії.

У своєму дебютному поєдинку на Мундіалях збірна Кабо-Верде мегасенсаційно зіграла внічию (0:0) з чинними чемпіонами Європи.

Головним героєм зустрічі став 40-річний голкіпер збірної Кабо-Верде, який за гру здійснив сім сейвів і зберіг ворота своєї команди недоторканними.

Завдяки яскравому перфомансу в матчі з іспанцями популярність Возіньї, який на клубному рівні грає у другій португальській лізі, стрімко злетіла.

До матчу на Instagram-сторінку воротаря було підписано близько 50 тисяч людей, а зараз уже 2,2 мільйона осіб, і ця цифра продовжує зростати.

Возінья / © Associated Press

Возінья / © Associated Press

Возінья / © Associated Press

Возінья / © Associated Press

Сам Возінья був неабияк здивований, коли на післяматчевому інтерв'ю журналістка показала йому поточну кількість підписників в Instagram.

  • В іншому матчі стартового туру групи H зустрінуться збірні Саудівської Аравії та Уругваю. Цей поєдинок відбудеться у вівторок, 16 червня, початок — о 01:00 за київським часом.

  • У другому турі Іспанія 21 червня зіграє проти Саудівської Аравії, а Кабо-Верде 22 червня позмагається з Уругваєм.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
248
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