41 автогол упродовж матчу: в ПАР довічно дискваліфікували клуб через "дивний" рахунок

У четвертому дивізіоні чемпіонату Південної Африки одразу чотири клуби отримали дискваліфікацію через участь у договірних матчах.

Уся річ втому, що сезон у четвертому дивізіоні Південної Африки закінчився очною боротьбою команд "Матіясі" та "Шівулані Денджерус Тайгерс" за чемпіонство. Вона закінчилася зі скандалом: "Тайгерс" в останньому матчі перемогли з рахунком 33:1 , випереджаючи "Матіясі".

Про це повідомляє BBC.

Утім, "Матіясі" змогли стати чемпіонами завдяки ще більш розгромній перемозі. Матч проти "Нсамі Майті Бьордс" закінчився їхньою перемогою з рахунком 59:1 . Цікаво, що в цьому матчі було забито 41 автогол.

Як наслідок, Федерація футболу ПАР провела розслідування цього інциденту. Три клуби з чотирьох отримали тривалу дискваліфікацію - від п'яти до восьми років. Матчі, які вони провели в останньому турі, були визнані договірними.

Найбільше покарання ж отримали "Нсамі Майті Бьордс" - пожиттєва дискваліфікація.

"Коли ми провели розслідування, то з'ясували, що деякі з голів "Матіясі" не були навіть належним чином записані у протокол. Усе через те, що арбітр навіть не зміг їх інтерпретувати у суддівському рапорті. Арбітр просто написав: гравець №2 забив 10 голів, гравець №5 забив 20 голів. Проте у цьому матчі був 41 автогол, тож як вони могли записати це?", - зазначив очільник федерації регіону Мопані Південної Африки.

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