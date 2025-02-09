41-річний Чісора яскраво переміг Валліна, двічі відправивши суперника в нокдаун (відео)

Британський ветеран завдав шведу третьої поразки у його професійній кар'єрі.

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора здобув впевнену перемогу над шведом Отто Валліном у головному бою шоу, яке відбулося на Co-op Live Arena у Манчестері.

41-річний Чісора здолав 34-річного Валліна одностайним рішенням суддів: 114-112, 116-110, 117-109.

Зазначимо, що упродовж поєдинку шведський боксер двічі побував у нокдауні – у 9-му раунді, а також у 12-му, за 10 секунд до закінчення бою.

Огляд бою Чісора – Валлін

Для Дерека цей бій став першим від липня минулого року, коли він одностайним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Джо Джойса.

У послужному списку Чісори тепер 36 перемог (23 – нокаутом) і 13 поразок на професійному рингу.

Валлін зазнав третьої поразки у своїй професійній кар'єрі – попередні два були від Тайсона Ф'юрі 2019 року та Ентоні Джошуа 2023-го. Також у його активі 27 перемог (15 – нокаутом).

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