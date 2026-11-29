Віктор Постол / © Associated Press

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Український ексчемпіон світу з боксу Віктор Постол (34-6, 12 КО) нокаутом переміг угорця Давіда Каналаса (16-34, 8 КО).

Поєдинок відбувся на вечорі боксу від SpartaBox Faniian Promotions в Ужгороді. 42-річний українець нокаутував 34-річного суперника вже в першому раунді.

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Від стартового гонгу Віктор активно пішов уперед і чотири рази відправив угорського боксера в нокдаун. Після останнього нокдауну рефері зупинив бій.

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Зазначимо, що для угорця це 20-та поспіль поразка на професійному ринзі.

У своєму попередньому поєдинку, який відбувся 4 квітня 2026 року, Постол поступився мексиканцю Франсіско Сандовалю роздільним рішенням суддів і втратив титул IBO International.

Постол є колишнім чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі. Цей титул українець завоював у жовтні 2015 року завдяки перемозі нокаутом над аргентинцем Лукасом Матіссе, а влітку 2016-го втратив його після поразки одностайним рішенням суддів від легендарного американця Теренса Кроуфорда.

У серпні 2020 року Постол намагався відібрати пояси WBC і WBO у американця Хосе Раміреса, але поступився роздільним рішенням суддів.

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Раніше повідомлялося, що український надважковаговик зазнав першої поразки у кар'єрі та втратив чемпіонський пояс.

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