46-річний Роналдіньо повернувся у футбол та віддав передасист у чемпіонаті Італії

Роналдіньо / © Associated Press

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Легендарний бразильський півзахисник Роналдіньо відновив професійну кар'єру, дебютувавши за "Равенну" в матчі італійської Серії C (третій за силою дивізіон — прим.) проти "Форлі".

46-річна легенда футболу вийшов у стартовому складі й на 36-й хвилині відзначився передасистом, після чого гол з дальньої дистанції забив Джуліо Донаті.

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На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь "Равенни". На другий тайм бразильський "Чарівник" не вийшов.

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Для Роналдіньо це був перший офіційний матч за понад 11 років. Колишній футболіст "Барселони" та "Мілана" востаннє виходив на поле в офіційному поєдинку ще 2015 року, коли виступав за бразильський "Флуміненсе". У січні 2018-го він оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, Роналдіньо підписав контракт з "Равенною" в червні 2026 року. Деталі угоди з бразильцем не розголошуються.

Роналдіньо є чемпіоном світу 2002 року у складі збірної Бразилії та володарем "Золотого м'яча" 2005 року.

Протягом кар'єри він виступав за "Греміо", ПСЖ, "Барселону", "Мілан", "Фламенго", "Атлетіко Мінейро", "Керетаро" та "Флуміненсе".

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