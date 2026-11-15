- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 418
- Час на прочитання
- 1 хв
46-річний Роналдіньо повернувся у футбол та віддав передасист у чемпіонаті Італії
Легендарний бразилець дебютував за "Равенну" в третьому за силою італійському дивізіоні.
Легендарний бразильський півзахисник Роналдіньо відновив професійну кар'єру, дебютувавши за "Равенну" в матчі італійської Серії C (третій за силою дивізіон — прим.) проти "Форлі".
46-річна легенда футболу вийшов у стартовому складі й на 36-й хвилині відзначився передасистом, після чого гол з дальньої дистанції забив Джуліо Донаті.
На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь "Равенни". На другий тайм бразильський "Чарівник" не вийшов.
Для Роналдіньо це був перший офіційний матч за понад 11 років. Колишній футболіст "Барселони" та "Мілана" востаннє виходив на поле в офіційному поєдинку ще 2015 року, коли виступав за бразильський "Флуміненсе". У січні 2018-го він оголосив про завершення кар'єри.
Нагадаємо, Роналдіньо підписав контракт з "Равенною" в червні 2026 року. Деталі угоди з бразильцем не розголошуються.
Роналдіньо є чемпіоном світу 2002 року у складі збірної Бразилії та володарем "Золотого м'яча" 2005 року.
Протягом кар'єри він виступав за "Греміо", ПСЖ, "Барселону", "Мілан", "Фламенго", "Атлетіко Мінейро", "Керетаро" та "Флуміненсе".
Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася, у якому буде кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.