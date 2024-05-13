50 матчів без поразок: "Баєр" розчавив суперника у Бундеслізі та подовжив свою рекордну серію (відео)

"Баєр" на виїзді розгромив "Бохум" ( 0:5 ) у матчі 33-го туру німецької Бундесліги та оновив власний рекорд за тривалістю безпрограшної серії у всіх турнірах.

Уже на 15-й хвилині зустрічі господарі поля залишилися в меншості – пряму червону картку та вилучення заробив Фелікс Пасслак.

"Фармацевти" скористалися чисельною перевагою та до кінця поєдинку забили п'ять м'ячів. Наприкінці першого тайму відзначилися Патрік Шик та Віктор Боніфейс, який реалізував пенальті.

А після перерви розгромним рахунок зробили Амін Адлі, Йосип Станішич та Алехандро Грімальдо.

Огляд матчу "Бохум" – "Баєр"

Таким чином, команда Хабі Алонсо подовжила свою рекордну серію без поразок у всіх турнірах до 50 матчів.

50 - Bayer 04 Leverkusen remained unbeaten in their 50th match in all competitions this season, a record in Europes big-five leagues. Endless. #BOCB04 pic.twitter.com/8iXNWcZgl2 — OptaFranz (@OptaFranz) May 12, 2024

Зазначимо, що цього сезону "Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини. "Фармацевти" достроково забезпечили собі чемпіонський титул за п'ять турів до фінішу Бундесліги.

Перед заключним туром в активі леверкузенців 87 очок. "Бохум" (33 бали) посідає 14-те місце у чемпіонаті Німеччини.

В останньому турі 18 травня "Баєр" прийме "Аугсбург", а "Бохум" на виїзді зіграє проти "Вердера".

Нагадаємо, цього сезону "фармацевти" мають шанс оформити требл. Крім здобутого титулу Бундесліги, команда Алонсо 22 травня позмагається з італійською "Аталантою" у фіналі Ліги Європи, а 25 травня зіграє з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном" у фіналі Кубка Німеччини.

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