54-річний японський футболіст подовжив контракт із клубом

Наступний сезон стане для нього 37-м у професійній кар'єрі.

Наддосвідчений японський футболіст Кадзуесі Міура, схоже, не горить бажанням прощатися з грою №1 у світі.

Як повідомляє Reuters, Міура на правах оренди з "Йокогами" підписав контракт із представником четвертого дивізіону - "Судзукою Поїнт Геттерс". Усе б нічого, але в лютому Міурі виповниться 55 років.

Цікаво, що нову команду футболіста очолює його старший брат Ясутосі Міура. Щодо "Короля Кадзу", як його кличуть уболівальники, то він проведе вже 37 сезон у професійній кар'єрі. Контракт із новим колективом розрахований до 31 січня 2023 року, і на момент його закінчення півзахиснику буде 55 років.

"Я вдячний за можливість грати тут і зроблю все можливе, щоб зробити свій внесок у клуб на полі", - сказав Міура.

За час своєї виконаної рекордами кар'єри Казу провів 89 матчів за національну збірну Японії з футболу (55 голів) та 6 матчів за національну збірну Японії з футзалу (1 гол);

"Судзука Поїнт Геттерс" стане 15-м клубом Міури. Раніше він виступав у Бразилії, Японії, Італії, Хорватії та Австралії;

Минулого року Міура взяв участь усього в чотирьох матчах за "Йокогаму", яка за підсумками сезону вилетіла до другого дивізіону.

Міура став найстаршим гравцем, який виступав у Джей-лізі в березні минулого року у віці 54 років і 12 днів, коли вийшов на заміну проти "Урава Редс". Він також є найстаршим гравцем, який забив у J-Лізі. Сталося це в другому дивізіоні проти "Теспакусацу Гунма" в березні 2017 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро, всього за кар'єру наразі він зіграв у 682 матчах та забив 190 м'ячів.

Додамо, що до 12 вересня 2020 року японець вважався найвіковішим професійним футболістом у світі, його рекорд побив 54-річний монгол Хандсурен Оюнбілег.