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58-річний Холіфілд повертається на ринг: коли і де чекати на камбек легенди боксу

58-річний Холіфілд повертається на ринг: коли і де чекати на камбек легенди боксу

Евандер Холіфілд

Знаменитий американець поб'ється з ексчемпіоном UFC Вітором Белфортом.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд знову вийде в ринг. У ніч проти 12 вересня 58-річний американець проведе восьмираундовий бій з ексчемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом.

Поєдинок відбудеться у Флориді. Спочатку планувалося, що суперником Белфорта стане Оскар де ла Хоя, проте "Золотий хлопчик" не зможе вийти в ринг через зараження коронавірусом.

Зазначимо, що сам Холіфілд ще 5 червня повинен був зійтися в ринзі з кривдником Майка Тайсона ірландцем Кевіном Макбрайдом, однак поєдинок відтермінували.

  • Холіфілд провів останній бій у 2011 році. Він єдиний в історії професійного боксу чотириразовий чемпіон світу у надважкій вазі. Йому вдалося завоювати звання абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях: першій важкій і надважкій.
  • В активі Холіфілда 57 поєдинків, 44 перемоги (29 - нокаутом), 10 поразок і дві нічиї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.
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