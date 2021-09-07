58-річний Холіфілд повертається на ринг: коли і де чекати на камбек легенди боксу

58-річний Холіфілд повертається на ринг: коли і де чекати на камбек легенди боксу

Знаменитий американець поб'ється з ексчемпіоном UFC Вітором Белфортом.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд знову вийде в ринг. У ніч проти 12 вересня 58-річний американець проведе восьмираундовий бій з ексчемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом.

Поєдинок відбудеться у Флориді. Спочатку планувалося, що суперником Белфорта стане Оскар де ла Хоя, проте "Золотий хлопчик" не зможе вийти в ринг через зараження коронавірусом.

EVANDER HOLYFIELD returns to the ring on September 11th, live from Florida to fight VITOR BELFORT.



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Fight Card:

Evander Holyfield vs Vitor Belfort

Tito Ortiz vs Anderson Silva

David Haye vs Joe Fournier

Andy Vences vs Jono Carroll pic.twitter.com/7I2Y2qbFkH — Triller Fight Club (@trillerfight) September 6, 2021

Зазначимо, що сам Холіфілд ще 5 червня повинен був зійтися в ринзі з кривдником Майка Тайсона ірландцем Кевіном Макбрайдом, однак поєдинок відтермінували.

Холіфілд провів останній бій у 2011 році. Він єдиний в історії професійного боксу чотириразовий чемпіон світу у надважкій вазі. Йому вдалося завоювати звання абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях: першій важкій і надважкій.

В активі Холіфілда 57 поєдинків, 44 перемоги (29 - нокаутом), 10 поразок і дві нічиї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

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