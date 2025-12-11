59-річний Вернидуб пояснив, як виїхав з України заради роботи в іноземному клубі

Юрій Вернидуб / © Associated Press

Відомий український тренер Юрій Вернидуб розповів про те, як зміг залишити Україну заради роботи в азербайджанському клубі "Нефтчі".

59-річний український фахівець зазначив, що отримав офіційний дозвіл для виїзду за кордон.

"Отримав дозвіл на виїзд за кордон до закінчення контракту 2026 року, а потім обов'язково маю повернутися, що я і зроблю. Якщо раніше – може бути й таке, – то повернуся раніше. Дозвіл було підписано на високому рівні – ну а хто ще дасть такий дозвіл. Хто саме дав дозвіл? Чесно кажучи, не знаю. Знаю, що там моє прізвище і моїх помічників", – наводить слова Вернидуба Tribuna.com.

Останнім місцем роботи Вернидуба був криворізький "Кривбас", який він залишив улітку цього року.

Раніше він також тренував луганську "Зорю", білоруський "Шахтар" Солігорськ та молдовський "Шериф".

Вернидуб по разу ставав бронзовим призером чемпіонату України із "Зорею" та "Кривбасом", а також двічі вигравав чемпіонат Молдови з "Шерифом".

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ Вернидуб, який тоді працював у Молдові головним тренером тираспольського "Шерифа", одразу повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, щоб захищати рідну країну від окупантів.

У червні 2022 року він очолив "Кривбасс – наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного його було переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.

Зараз "Нафтчі" посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану. Відставання від лідера – "Карабаха" – становить 14 очок.