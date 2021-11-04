6% - на двох: аналітики оцінили шанси "Шахтаря" та "Динамо" на вихід у плейоф Ліги чемпіонів

6% - на двох: аналітики оцінили шанси "Шахтаря" та "Динамо" на вихід у плейоф Ліги чемпіонів

Потрапити до топ-16 колективів Європи - завдання за межею фантастики.

3 та 4 листопада були зіграні матчі 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.

Представники України "Динамо" та "Шахтар" програли свої поєдинки іспанським грандам - "Барселоні" (0:1) та "Реалу" (1:2) відповідно. Ці результати призвели до того, що побачити українські клуби в 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи - є чимось фантастичним. Що, власне, й підтвердили аналітики.

Так, портал Gracenote Live оціним шанси клубів на продовження боротьби в плейоф Ліги чемпіонів. Щодо "Динамо" та "Шахтаря", то їхній вихід до наступної стадії турніру бачиться аналітикам, м'яко кажучи, малоймовірним.

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На двох "біло-сині" та "гірники" мають за прогнозами Gracenote Live лише шість відсотків. Цікаво, що всі ці 6% належить донеччанам. Шанси столичної команди оцінили взагалі, як "нульові". Разом із "Динамо" 0% отримали також шведський "Мальме", турецький "Бешикташ" та німецький РБ "Лейпциг". Щоправда, лише "Динамо" з цієї компанії має суто теоритичні шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Усі інши втратили навіть математичні шанси опинитися в списку топ-16 колективів Європи.

Щодо лідерів, то тут 100% отримали "Ювентус" (Італія), "Баварія" (Німеччина), "Аякс" (Нідерланди), "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" (обидва - Англія). Перші чотири клуби вже забезпечили собі участь в 1/8 фіналу. "Манчестер Сіті" ще належить поборотися за путівку до наступного етапу.

gracenote.com

Після чотирьох турів "Шахтар" та Динамо" мають у своєму активі по одному набраному балу. Обидва розташовуються на останніх сходинках у своїх групах.

П'ятий тур Ліги чемпіонів буде зіграно 23 та 24 листопада. Тоді "Динамо" прийме "Баварію", а "Шахтар" завітає в гості до Італії, де зусрінеться з міланським "Інтером".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 13 грудня.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15/16 і 22/23 лютого, поєдинки у відповідь - 8/9 і 15/16 березня.

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