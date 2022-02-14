7 мільйонів доларів за 30 секунд реклами: у США відгримів найдорожчий спортивний матч року

7 мільйонів доларів за 30 секунд реклами: у США відгримів найдорожчий спортивний матч року

У Лос-Андежелесі визначився переможець Супербоула-2022.

У ніч проти 14 лютого в Лос-Андежелесі відбувся 56-й в історії Супербоул - фінальний поєдинок чемпіонату США з американського футболу.

Цього року головний трофей Національної футбольної ліги розіграли "Лос-Анджелес Ремс" і "Цинциннаті Бенгалс". Переможцями вирішального матчу сезону стали господарі - "Ремс" виявилися сильнішими з рахунком 23:20 .

Associated Press

Це друга в історії перемога "Лос-Анджелес Ремс" у Супербоулі. Раніше команді з Каліфорнії здобувала трофей аж 2000 року, обігравши тоді "Теннессі Тайтенс" (23:16).

Associated Press

Минулого року чемпіонський трофей завоювала "Тампа Бей Бакканірс", розгромивши в Супербоулі-2021 "Канзас-Сіті Чифс" з рахунком 31:9.

Варто зазначити, що Супербоул є найдорожчою спортивною подією на планеті, адже всього за день вона приносить понад 700 млн доларів доходу. Таку прибутковість можна порівняти з фіналами Чемпіонатів світу з футболу або церемоніями відкриття і закриття Олімпійських ігор.

Супербоул є найбільш рейтинговим заходом у США та щорічно збирає біля телевізійних екранів понад 100 млн глядачів. У перерві фінального матчу НФЛ уболівальників традиційно розважали найвідоміші світові зірки, зокрема Eminem, Кендрік Ламар, Dr. Dre, Snoop Dogg, Мері Джей Блайдж та інші.

Associated Press

Вартість 30-секундного рекламного ролика під час Супербоула є найдорожчою на американському телебаченні. Цьогоріч вона становила рекордні 7 мільйонів доларів.

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