9-річний футболіст оригінальним способом зібрав 120 тисяч гривень для українських військових

Юний футболіст розігрує комплекти марок серед людей, які задонатили понад 100 гривень. У такий спосіб 9-річний Лука зібрав чималу суму на потреби української армії.

Метою хлопця було зібрати 90 тисяч гривень на автомобіль для ЗСУ, але вдалось зібрати навіть більше - 120 тисяч гривень. Завдяки цим коштам волонтери змогли придбати автомобіль, який вже допомагає нашим захисникам на фронті.

Фото: ФК Рух

"Я вважаю, що в такий час кожен українець повинен приносити користь своїй країні, тому ми вирішили збирати кошти для наших військових. Але хочу сказати, що це не лише моя заслуга, але й усіх людей, які надсилали кошти, та волонтерів, які нам допомагали", - цитує Аронова офіційний сайт львівського клубу.

Лука не зупиняється на досягнутому та зараз збирає на ще 2 автомобілі для наших воїнів. Збір триває на сторінці юного футболіста в Instagram, де він розігрує набори марок "Українська мрія".

Раніше повідомлялося, що захисник "Евертона" та зібрної України Віталій Миколенко придбав сім автомобілів для ЗСУ.

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