97-річний український тенісист-рекордсмен зіграв з Рафаелем Надалем: фото та відео

97-річний український тенісист-рекордсмен зіграв з Рафаелем Надалем: фото та відео

Харків'янин Леонід Станіславський здійснив свою мрію.

97-річний український тенісист Леонід Станіславський, який у липні потрапив до Книги рекордів Гіннеса, зустрівся на Мальорці із зіркою світового тенісу Рафаелем Надалем.

Харків'янин нарешті реалізував свою мрію, про яку розповідав раніше. У власній академії іспанця спортсмени провели декілька розіграшів, після чого вирушили на особисту бесіду.

У Мережі з'явилися фотографії та відео того, як українець грав з легендою світового тенісу.

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Станіславський офіційно визнаний найкращим тенісистом світу у віковій категорії 90+. Він є найбільш віковим чинним тенісистом планети.

У свої 97 років ветеран в рідному клубі стабільно тренується тричі на тиждень та бере участь у міжнародних змаганнях.

У Харкові 92-річний пенсіонер активно займається спортом та хоче брати участь у тенісних змаганнях

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