97-річний український тенісист-рекордсмен зіграв з Рафаелем Надалем: фото та відео

Харків'янин Леонід Станіславський здійснив свою мрію.
97-річний український тенісист Леонід Станіславський, який у липні потрапив до Книги рекордів Гіннеса, зустрівся на Мальорці із зіркою світового тенісу Рафаелем Надалем.
Харків'янин нарешті реалізував свою мрію, про яку розповідав раніше. У власній академії іспанця спортсмени провели декілька розіграшів, після чого вирушили на особисту бесіду.
У Мережі з'явилися фотографії та відео того, як українець грав з легендою світового тенісу.
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- Станіславський офіційно визнаний найкращим тенісистом світу у віковій категорії 90+. Він є найбільш віковим чинним тенісистом планети.
- У свої 97 років ветеран в рідному клубі стабільно тренується тричі на тиждень та бере участь у міжнародних змаганнях.