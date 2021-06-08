"А де контури з Кримом?" Представлено автобус збірної України на Євро-2020

Команда Андрія Шевченка готується вирушити на континентальну першість.

Українська асоціація футболу (УАФ) презентувала автобус, яким наша національна команда буде пересуватися під час Чемпіонату Європи-2020.

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Дизайн транспортного засобу виконано з зображенням офіційного лого турніру та прапором України. А от карти держави, як на резонансній новій формі "синьо-жовтих", тут не виявилося.

instagram.com/uafukraine

instagram.com/uafukraine

instagram.com/uafukraine

instagram.com/uafukraine

"Не бачу контурів нашої Неньки з Кримом! Москаля подратувати - праве діло", "Не забудьте ще написати "ПТН ПНХ", щоб Рашка там взагалі відкинулася", "Треба було "Слава Україні! Героям Слава!" додати, щоб у москалів остаточно бомбануло", - пишуть фанати у коментарях в Instagram.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної України склали плейлист команди на Євро-2020, куди увійшли треки забороненого в нашій країні репера Моргенштерна та ще двох російських виконавців.

А от для уболівальників "синьо-жовтих" є сумна новина - стартовий матч збірної України проти команди Нідерландів вони не зможуть відвідати. Уряд Нідерландів через коронавірус заборонив в'їзд громадянам з країн, що що не входять до Євросоюзу.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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