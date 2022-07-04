"А що, ще війна не закінчилась?": українська легкоатлетка зіткнулася з дивним запитанням в Європі

"А що, ще війна не закінчилась?": українська легкоатлетка зіткнулася з дивним запитанням в Європі

Українська легкоатлетка Анна Рижикова розповіла, як наших спортсменів підтримують на міжнародних змаганнях.

Рижикова помітила, що в деяких європейських країнах люди поступово забувають про війну, яку РФ веде проти України.

Саме тому необхідно постійно нагадувати світові про страшні події, які зараз відбуваються в нашій країні. Водночас бігунка розповіла про сильну підтримку України в Норвегії та Швеції, де вона виступала на етапах Діамантової ліги.

"У кожній країні підтримують по-різному. У Норвегії ми відчули це дуже сильно, бо нас запросили на пресконференцію перед Діамантовою лігою в Осло, щоб поговорити саме про війну в Україні.

Все для того, аби додати розголосу, бо європейські країни до того звикають і часто буває таке запитання: "А що, ще війна не закінчилась у вас в країні?". Тому вони молодці, що надають розголосу.

У Швеції завжди дуже сильна підтримка української діаспори. Організатори змагань дали безкоштовні квитки для українців і дуже багато було наших на трибунах.

Це працівники посольства і люди, які тут довгий час живуть. Дуже приємно було відчувати цю підтримку. Вони прийшли з прапорами. Кричали і підбадьорювали нас", - сказала Рижикова в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Додамо, що на Діамантовій лізі в Осло Рижикова виборола "срібло" в бігу на на 400 метрів з бар'єрами, а в Стокгольмі в тій же дисципліні здобула "бронзу".

Раніше повідомлялося, що бразильський легкоатлет розірвав соцмережі, вигравши забіг завдяки курйозному трюку.

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