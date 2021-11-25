"А телевізор дивляться діти": коментатор назвав "потворним" ексфутболіста "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів

Схоже, на когось очікує серйозне покарання.

Досить кричущий інцидент трапився перед поєдинком 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між турецьким " Бешикташем " та нідерландським " Аяксом ".

Про це повідомляє Sportske Novosti.

Коли капітани обох колективів, Домагой Віда та Душан Тадич обмінювалися рукостисканнями та вимпелами, нідерландський коментатор Сьєрд де Вос дозволив собі образливі слова на адресу хорватського футболіста.

"Віда настільки потворний, що йому зазвичай не дозволяють грати в цей час, тому що діти теж дивляться телевізор. Бешикташ повинен вимагати особливого дозволу на його виступи", - сказав перед початком зустрічі коментатор.

"Besiktas heeft ontheffing moeten betalen om Vida op te stellen. Vida is zo lelijk dat hij normaal niet op tv mag komen 's avonds omdat er kinderen kunnen kijken."



- Sierd de Vos, woensdag 24 november 2021. #besaja — Eric Mertens (@EricMMedia) November 24, 2021

Матч "Бешикташ" - "Аякс" завершився з рахунком 2:0 на користь амстердамців.

Додамо, що Віда виступав за "Динамо" від 2013 до 2017 року. На рахунку футболіста 161 матч і 13 голів за киян у всіх турнірах.