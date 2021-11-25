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"А телевізор дивляться діти": коментатор назвав "потворним" ексфутболіста "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів

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"А телевізор дивляться діти": коментатор назвав "потворним" ексфутболіста "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів

Associated Press

Схоже, на когось очікує серйозне покарання.

Досить кричущий інцидент трапився перед поєдинком 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між турецьким "Бешикташем" та нідерландським "Аяксом".

Про це повідомляє Sportske Novosti.

Коли капітани обох колективів, Домагой Віда та Душан Тадич обмінювалися рукостисканнями та вимпелами, нідерландський коментатор Сьєрд де Вос дозволив собі образливі слова на адресу хорватського футболіста.

"Віда настільки потворний, що йому зазвичай не дозволяють грати в цей час, тому що діти теж дивляться телевізор. Бешикташ повинен вимагати особливого дозволу на його виступи", - сказав перед початком зустрічі коментатор.

  • Матч "Бешикташ" - "Аякс" завершився з рахунком 2:0 на користь амстердамців.

Додамо, що Віда виступав за "Динамо" від 2013 до 2017 року. На рахунку футболіста 161 матч і 13 голів за киян у всіх турнірах. 

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