"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад": поплічника агресора затролили на матчі Ліги націй

Уболівальники збірної Казахстану вдалися до тролінгу під час поєдинку 5-го туру Ліги націй проти Білорусі.

На трибунах "Астана Арени" казахські фанати вивісили банер з відомою фразою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка швидко стала мемом у Мережі.

"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад", - написано синіми літерами на жовтому тлі.

фото: скріншот трансляції

Поєдинок завершився перемогою Казахстану з рахунком 2:1 .

Збірна Казахстану з 13 очками достроково виграла групу 3 Дивізіону С, тож наступний розіграш турніру проведе вже в Лізі B, де зараз виступає і збірна України.

Команда Білорусі, яка через допомогу "бульбофюрера" російським окупантам позбавлена права грати матчі у своїй країні, з 2 балами перебуває на дні таблиці.

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