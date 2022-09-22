"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад": поплічника агресора затролили на матчі Ліги націй

Уболівальники збірної Казахстану вдалися до тролінгу під час поєдинку 5-го туру Ліги націй проти Білорусі.
На трибунах "Астана Арени" казахські фанати вивісили банер з відомою фразою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка швидко стала мемом у Мережі.
"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад", - написано синіми літерами на жовтому тлі.
Поєдинок завершився перемогою Казахстану з рахунком 2:1.
- Збірна Казахстану з 13 очками достроково виграла групу 3 Дивізіону С, тож наступний розіграш турніру проведе вже в Лізі B, де зараз виступає і збірна України.
- Команда Білорусі, яка через допомогу "бульбофюрера" російським окупантам позбавлена права грати матчі у своїй країні, з 2 балами перебуває на дні таблиці.
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