"А як вигравати ігри, стоячи?": Шапаренко відреагував на перемогу над Словаччиною на Євро-2024

Микола став найкращим гравцем поєдинку проти словаків за версією УЄФА.

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко прокоментував вольову перемогу над командою Словаччини (2:1) в матчі другого туру групового етапу Євро-2024.

Саме Шапаренко отримав від УЄФА нагороду найкращому гравцю поєдинку Словаччина – Україна. У цій зустрічі він відзначився забитим голом та асистом.

"Найбільша подолана дистанцію в матчі? А як вигравати ігри, стоячи? Не думаю. Мені байдуже, скільки я пробіг, найважливіше – є результат. Це все заради своєї країни, заради команди. Я буду намагатися так кожну гру бігати.

Ми отримали заслужену критику за останню гру. Сприйняли її, розібрали помилки та намагалися виконувати те, про що домовлялися перед грою. Грати на результат, із самовіддачею.

Результативна передача на Яремчука? Під час гри все дуже швидко відбувається, не встигаєш хвилюватися, заб'є він чи ні. Побачив, що Роман виконав гарний рух – дуже пощастило, що передача пройшла, голкіпер не вийшов, а Яремчук забив переможний м'яч.

Матч з Бельгією? Давайте поки ще насолодимося перемогою, а потім вже будемо розбирати їхню гру. Тренер розповість, як треба грати", – наводить слова Шапаренка Суспільне Спорт.

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Перемога над словаками стала для збірної України першою на Євро-2024. Завдяки ній "синьо-жовті" зберегли шанси на вихід до плейоф чемпіонату Європи.

Зазначимо, що в першому турі континентальної першості збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а команда Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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