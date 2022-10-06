А як же шедевр Зубкова?: гол Мессі визнали найкращим у третьому турі Ліги чемпіонів (відео)

Гол нападника ПСЖ Ліонеля Мессі у ворота "Бенфіки" було визнано найкращим за підсумками ігрового тижня Ліги чемпіонів.

Аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі став автором найкращого гола 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Семиразовий володар "Золотого м'яча" відкрив рахунок у виїзному матчі з португальською "Бенфікою". На 22-й хвилині зустрічі в Лісабоні 35-річний аргентинець завершив красиву комбінацію своєї команди ідеальним обвідним ударом у дальній кут.

Зазначимо, що гола Мессі не вистачило парижанам для перемоги. ПСЖ та "Бенфіка" не визначили сильнішого (1:1) в битві лідерів групи H, де також виступають туринський "Ювентус" та ізраїльський "Маккабі" Хайфа.

У голосуванні фанатів за найкращий гол тижня Мессі обійшов Рафаеля Геррейро ("Боруссія" Дортмунд), Трента Александер-Арнольда ("Ліверпуль") та Андре Сілву ("РБ Лейпциг").

Messi finishes a sweeping move in style to win Goal of the Week #UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/IuPXhG9K6Z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 6, 2022

Очевидно, працівники УЄФА не дивилися матч донецького "Шахтаря" з мадридським "Реалом", адже як можна було не включити до списку найкращих гол-красень півзахисника "гірників" Олександра Зубкова ударом боковими ножицями.

Відео гола Зубкова у ворота "Реала"

Нагадаємо, "Шахтар" на "Сантьяго Бернабеу" поступився мадридському "Реалу" з рахунком 2:1. В іншому матчі групи F РБ "Лейпциг" на домашьному полі переміг шотландський "Селтік" (3:1).

"Шахтар" у групі Ліги чемпіонів: турнірне становище

Після перемоги над "Лейпцигом", нічиєї з "Селтіком" та поразки "Реалу" донецький клуб має чотири очки та перебуває на другому місці. Лідирує у групі "Реал" з 9 очками. РБ "Лейпциг" набрав перші три очки та піднявся на третє місце, а "Селтік" з одним очком - останній.

Поєдинки 4-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 11 жовтня: "Шахтар" - "Реал", "Селтік" - РБ "Лейпциг".

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