А як же Усик?: Джошуа відповів на виклик Ф'юрі та повідомив, коли буде готовий до бою

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа відреагував на виклик володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, який запропонував йому провести поєдинок.

Напередодні "Циганський король" заявив, що прагне повернутися на ринг вже цього року. Британець викликав на бій свого співвітчизника Ентоні Джошуа, який не забарився з відповіддю.

Ей Джей дав згоду битися з Ф'юрі уже в грудні поточного року, попросивши потенційного суперника зв'язатися з його менеджерами щодо організації цього поєдинку.

"Так, заспокойся. Я не веду онлайн-переговорів просто заради того, щоб здаватися важливим. Тому якщо ти дійсно зацікавлений, звертайся до 258 MGT (агентство Джошуа - прим.). Я буду готовий у грудні", - написав Джошуа у себе в Twitter.

Yea calm. I don’t do the online discussions just for clout, so if your really about it shout @258mgt. I’ll be ready in December. Khalas https://t.co/kKCWdrlmol — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 5, 2022

Додамо, що раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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