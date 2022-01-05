А як же Усик? Ф'юрі вирішив проміняти бокс на реслінг

"Циганський король" знову виступить на шоу WWE.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не квапиться проводити об'єднавчий бій з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком.

Поки думки українця зайняті реваншем з Ентоні Джошуа, "Циганський король" наважився зробити перерву в боксі та провести поєдинок у реслінгу. Як повідомляє NYFights, Ф'юрі має наміри виступити в рамках шоу World Wrestling Entertainment (WWE), де його суперником стане зірка промоушена Брок Леснар.

Зазначимо, що реслінг - це абсолютно театралізовані бої, сценарій яких і результат спланований заздалегідь. У 2019 році Ф'юрі дебютував у реслінгу, коли на шоу WWE Crown Jewel в Саудівській Аравії "переміг" Брона Строумена.

У жовтні 2021 року Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і зберіг пояс WBC у надважкій вазі.

і зберіг пояс WBC у надважкій вазі. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

Додамо, що потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцю необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

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