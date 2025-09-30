Абердін – Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 2 жовтня, донецький "Шахтар" позмагається з шотландським "Абердіном" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Абердін" – "Шахтар".

"Шахтар" наразі лідирує в УПЛ, маючи 17 очок після семи турів. "Гірники" на 2 бали випереджають "Динамо". В останньому матчі чемпіонату України підопічні Арди Турана розгромили "Рух" (4:0).

"Абердін" перед єврокубковим матчем з "Шахтарем" програв "Мотервеллу" (0:2) в чемпіонаті Шотландії, де за шість турів набрав лише одне очко і посідає останнє місце.

Прогноз букмекерів на матч Абердін – Шахтар

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. На перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 1,56. Нічия – 4,95. Виграш шотландської команди – 6,10.

Нагадаємо, в основному етапі Ліги конференцій "гірники" зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Крім "Абердіна", суперниками "помаранчево-чорних" стануть "Легія" (Польща), "Брейдаблік" (Ісландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що зірку "Шахтаря" прооперували після травми.