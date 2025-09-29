- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Абердін – Шахтар: де і коли дивитися матч Ліги конференцій
Підопічні Арди Турана розпочнуть виступи в основному етапі третього за престижністю єврокубка поєдинком проти шотландського клубу.
У четвер, 2 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з шотландським "Абердіном" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Зазначимо, що "гірники" наразі лідирують в УПЛ, маючи 17 очок після семи турів, і на 2 бали випереджають "Динамо". В останньому матчі чемпіонату України підопічні Арди Турана розгромили "Рух" (4:0).
"Абердін" перед протистоянням з "Шахтарем" у Лізі конференцій програв "Мотервеллу" (0:2) в чемпіонаті Шотландії, де за шість турів набрав лише одне очко і посідає останнє місце.
Де дивитися матч Абердін – Шахтар
В Україні поєдинок "Абердін" – "Шахтар" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Абердін" – "Шахтар".
Нагадаємо, в основному етапі Ліги конференцій "гірники" зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.
Крім "Абердіна", суперниками "помаранчево-чорних" стануть "Легія" (Польща), "Брейдаблік" (Ісландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Раніше повідомлялося, що зірку "Шахтаря" прооперували після травми.