Абердін – Шахтар: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 2 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з шотландським "Абердіном" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що "гірники" наразі лідирують в УПЛ, маючи 17 очок після семи турів, і на 2 бали випереджають "Динамо". В останньому матчі чемпіонату України підопічні Арди Турана розгромили "Рух" (4:0).

"Абердін" перед протистоянням з "Шахтарем" у Лізі конференцій програв "Мотервеллу" (0:2) в чемпіонаті Шотландії, де за шість турів набрав лише одне очко і посідає останнє місце.

Де дивитися матч Абердін – Шахтар

В Україні поєдинок "Абердін" – "Шахтар" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Абердін" – "Шахтар".

Нагадаємо, в основному етапі Ліги конференцій "гірники" зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Крім "Абердіна", суперниками "помаранчево-чорних" стануть "Легія" (Польща), "Брейдаблік" (Ісландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що зірку "Шахтаря" прооперували після травми.