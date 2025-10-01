ТСН у соціальних мережах

Абердін – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж стартового поєдинку "гірників" в основній стадії третього за престижністю єврокубка.

"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 2 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з шотландським "Абердіном" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нинішню єврокампанію "Шахтар" розпочав з 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи, де прошов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). У другому кваліфай-раунді ЛЄ "гірники" перемогли турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0), а в третьому в серії пенальті програли грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0, пен. 3:4) та вибули до плейоф відбору Ліги конференцій, де в екстратаймах здолали швейцарський "Серветт" (1:1, 2:1).

"Абердін" як володар Кубка Шотландії стартував з раунду плейоф Ліги Європи, де зазнав поразки від румунського ФКСБ (2:2, 0:3).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Абердін" – "Шахтар".

