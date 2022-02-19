Абраменко: Якщо після "срібла" Олімпіади-2022 не побудують бази для тренувань в Україні, то навіть не знаю, що зробити далі

Абраменко: Якщо після "срібла" Олімпіади-2022 не побудують бази для тренувань в Україні, то навіть не знаю, що зробити далі

Обіцянку досі не виконали.

У середу, 16 лютого, Україна нарешті завоювала першу нагороду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в особистих змаганнях із лижної акробатики.

Українець вже повернувся додому та поспілкувався з пресою про свій успіх у Пекіні.

"Після закінчення попередньої Олімпіади я знав, що на Іграх в Пекіні, тих стрибків, які є, не вистачить. Через це довелося ризикнути і стрибнути вперше на офіційних змаганнях новий стрибок. Його я тренував спочатку на воді. На щастя, вдалася не травмуватися і перенести стрибок на сніг. Приземлення хотілося б виконати краще", - розповів фристайліст.

Також Абраменко нагадав, що в Україні і досі немає необхідної інфраструктури для успішної підготовки до змагань.

"Підготовка для мене - це проблема. Це навіть проблема держави, яка витрачає гроші на нашу підготовку за кордоном. В Україні у нас є лише один батут в Івано-Франківську, все інше ми відточуємо в Швейцарії. Після Кореї була обіцянка побудувати базу для тренувань в Україні. На жаль, не сталося. Якщо після цього разу не побудують, то навіть не знаю, що зробити далі", - підсумував олімпієць.

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