Абрамович не хоче продавати "Челсі" представникам країн, які ввели санкції проти російських олігархів

Абрамович не хоче продавати "Челсі" представникам країн, які ввели санкції проти російських олігархів

Американські та британські компанії не зможуть придбати клуб.

Власник "Челсі" Роман Абрамович вирішив заблокувати продаж лондоського клубу компаніям країн, уряди яких запровадили санкції проти нього.

Про це повідомляє Daily Mail.

Він найняв The Raine Group для продажу клубу і може накласти вето на пропозиції зі Сполучених Штатів і Великої Британії, оскільки обидві країни ввели санкції проти російських олігархів через війну в Україні.

Компанія із Саудівської Аравії зробила пропозицію про покупку "Челсі" за 2,66 мільярда фунтів. Це найбільша пропозиція серед інвесторів не зі США чи Великої Британії.

Примітно, що уряд Великої Британії може заблокувати продаж клубу саудівцям, адже раніше була негативна реакція у суспільства на купівлю "Ньюкасла".

Варто зазначити, що якщо "Челсі" не буде продано у найближчому майбутньому, то в клубі запровадять зовнішню адміністрацію.

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