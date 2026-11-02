Абсолютний рекорд: Антонеллі став наймолодшим чемпіоном в історії Формули-1

Андреа Кімі Антонеллі / © Associated Press

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Італійський гонщик "Мерседес" Андреа Кімі Антонеллі достроково став чемпіоном Формули-1 сезону-2026.

Італієць забезпечив собі титул за підсумками Гран-прі Мексики, де він посів третє місце. Переможцем гонки став Макс Ферстаппен з "Ред Булл", а другим фінішував переможець кваліфікації Льюїс Гемілтон, який представляє "Феррарі".

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Завдяки цьому результату Антонеллі за чотири Гран-прі до завершення сезону став недосяжним для своїх переслідувачів в особистому заліку пілотів.

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Цього сезону Кімі здобув дев'ять перемог та шістнадцять подіумів, а також мав переможну серію з п'яти Гран-прі поспіль.

Кімі став наймолодшим чемпіоном в історії Формули-1, здобувши титул у віці 20 років і 68 днів. Він перевершив досягнення Себастьяна Феттеля, який ставав чемпіоном у віці 23 роки та 134 дні.

Наймолодші чемпіони в історії Формули-1: топ-5

1. Кімі Антонеллі ("Мерседес", 2026 рік) — 20 років, 68 днів

2. Себастьян Феттель ("Ред Булл", 2010 рік) — 23 роки, 134 дні

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3. Льюїс Гемілтон ("Макларен", 2008 рік) — 23 роки, 300 днів

4. Фернандо Алонсо ("Рено", 2005 рік) — 24 роки, 58 днів

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 2021 рік) — 24 роки, 73 дні

"Так, ми зробили це. Ми зробили це! Без "Мерседес" та моєї родини мене б тут не було. Я неймовірно вдячний за цей момент, він залишиться зі мною назавжди. У мене просто немає слів — я все ще намагаюся усвідомити, що щойно сталося", — цитує Антонеллі після завювання титулу офіційний сайт Формули-1.

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У статусі чемпіона Формули-1 Антонеллі змінив пілота "Макларен" Ландо Норріса. До цього, від 2021 до 2024 року, титул незмінно вигравав Макс Ферстаппен з "Ред Булл".

Антонеллі став 36-м гонщиком в історії Формули-1, якому вдалось стати чемпіоном. Рекорд за кількістю титулів належить Міхаелю Шумахеру та Льюїсу Гемілтону — по 7 чемпіонств.

Антонеллі — перший італійський чемпіон Формули-1 за 73 роки. Кімі став лише третім італійцем в історії "Королеви автоперегонів" з титулом чемпіона (після Джузеппе Фаріни 1950 року та Альберто Аскарі в 1952-1953 роках).

Антонеллі став п'ятим пілотом в історії, та першим після Льюїса Гемілтона 2008 року, якому вдалося виграти чемпіонат уже у своєму другому сезоні у Формулі-1.

Зазначимо, що боротьба за перемогу в Кубку конструкторів триває. За чотири Гран-прі до кінця сезону "Мерседес" лідирує, випереджаючи "Феррарі" на 126 очок (630 проти 504).

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