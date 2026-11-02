ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
2 хв

Абсолютний рекорд: Антонеллі став наймолодшим чемпіоном в історії Формули-1

20-річний італієць достроково завоював титул чемпіона світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Андреа Кімі Антонеллі

Андреа Кімі Антонеллі / © Associated Press

Італійський гонщик "Мерседес" Андреа Кімі Антонеллі достроково став чемпіоном Формули-1 сезону-2026.

Італієць забезпечив собі титул за підсумками Гран-прі Мексики, де він посів третє місце. Переможцем гонки став Макс Ферстаппен з "Ред Булл", а другим фінішував переможець кваліфікації Льюїс Гемілтон, який представляє "Феррарі".

Завдяки цьому результату Антонеллі за чотири Гран-прі до завершення сезону став недосяжним для своїх переслідувачів в особистому заліку пілотів.

Цього сезону Кімі здобув дев'ять перемог та шістнадцять подіумів, а також мав переможну серію з п'яти Гран-прі поспіль.

Кімі став наймолодшим чемпіоном в історії Формули-1, здобувши титул у віці 20 років і 68 днів. Він перевершив досягнення Себастьяна Феттеля, який ставав чемпіоном у віці 23 роки та 134 дні.

Наймолодші чемпіони в історії Формули-1: топ-5

1. Кімі Антонеллі ("Мерседес", 2026 рік) — 20 років, 68 днів

2. Себастьян Феттель ("Ред Булл", 2010 рік) — 23 роки, 134 дні

3. Льюїс Гемілтон ("Макларен", 2008 рік) — 23 роки, 300 днів

4. Фернандо Алонсо ("Рено", 2005 рік) — 24 роки, 58 днів

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 2021 рік) — 24 роки, 73 дні

"Так, ми зробили це. Ми зробили це! Без "Мерседес" та моєї родини мене б тут не було. Я неймовірно вдячний за цей момент, він залишиться зі мною назавжди. У мене просто немає слів — я все ще намагаюся усвідомити, що щойно сталося", — цитує Антонеллі після завювання титулу офіційний сайт Формули-1.

У статусі чемпіона Формули-1 Антонеллі змінив пілота "Макларен" Ландо Норріса. До цього, від 2021 до 2024 року, титул незмінно вигравав Макс Ферстаппен з "Ред Булл".

Антонеллі став 36-м гонщиком в історії Формули-1, якому вдалось стати чемпіоном. Рекорд за кількістю титулів належить Міхаелю Шумахеру та Льюїсу Гемілтону — по 7 чемпіонств.

Антонеллі — перший італійський чемпіон Формули-1 за 73 роки. Кімі став лише третім італійцем в історії "Королеви автоперегонів" з титулом чемпіона (після Джузеппе Фаріни 1950 року та Альберто Аскарі в 1952-1953 роках).

Антонеллі став п'ятим пілотом в історії, та першим після Льюїса Гемілтона 2008 року, якому вдалося виграти чемпіонат уже у своєму другому сезоні у Формулі-1.

Зазначимо, що боротьба за перемогу в Кубку конструкторів триває. За чотири Гран-прі до кінця сезону "Мерседес" лідирує, випереджаючи "Феррарі" на 126 очок (630 проти 504).

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie