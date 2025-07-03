"Абсолютний шок": тренер "Ліверпуля" відреагував на трагічну загибель Діогу Жоти

Арне Слот і Діогу Жота / © Associated Press

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Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот прокоментував загибель форварда мерсисайдського клубу Діогу Жоти, який разом зі своїм братом Андре Сілвою потрапив у смертельну ДТП.

"Що можна сказати в такий момент, коли шок і біль настільки глибокі? Я хотів би мати слова, але знаю, що їх немає. У мене є лише почуття, які, я впевнений, розділяють багато людей щодо людини і гравця, якого ми всі дуже любили, і сім'ї, яку ми всі підтримуємо.

Мої перші думки – не як футбольного тренера, а як батька, сина, брата і дядька. Вони належать сім'ї Діогу та Андре Сілви, які зазнали неймовірної втрати. Моє послання їм дуже чітке – ви ніколи не будете самотні. Гравці, персонал і вболівальники "Ліверпуля" – всі з вами. І, судячи з того, що я бачив сьогодні, те саме можна сказати і про широку футбольну родину.

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Для нас у клубі це абсолютний шок. Діогу був не просто нашим гравцем – він був для всіх нас близькою людиною. Він був товаришем за командою, колегою, робітником і в усіх цих ролях він був дуже особливим. Можна багато говорити про те, що він приніс команді, але це було видно всім, хто бачив його на полі – праця, бажання, відданість, великий талант і голи. Це сама суть того, яким має бути гравець "Ліверпуля".

Були й інші речі, які не всі могли побачити – людина, яка ніколи не шукала популярності, але все одно її здобула. Він був другом всім. Люди ставали кращими просто тому, що були поруч з ним. Це була людина, яка щиро дбала про свою сім'ю.

Останнього разу, коли ми спілкувалися, я вітав Діогу з перемогою в Лізі націй і бажав удачі на весіллі. Це було справжнє літо мрії для Діогу і його сім'ї, і саме тому ця трагедія така болісна.

Коли настане час, ми святкуватимемо досягнення Діогу, згадуватимемо його голи і співатимемо його пісню. А поки що ми пам'ятатимемо його як унікальну людину і сумуватимемо за ним. Його ім'я – Діогу", – цитує Слота офіційний сайт "Ліверпуля".

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28-річний Жота та його брат, футболіст клубу "Пенафіела" з португальської Сегунди Андре Сілва, загинули у ДТП, що сталася в провінції Самора на заході Іспанії.

Причиною смертельної автокатастрофи стала проколота шина. Автомобіль одразу загорівся. На місце аварії оперативно прибула екстрена служба 112, однак врятувати ні Діогу, ні його брата не вдалося.

Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" вивів з обігу ігровий номер, під яким виступав загиблий в автокатастрофі Діогу Жота.