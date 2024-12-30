Абсолютне чемпіонство Усика, рекорди Магучіх і Харлан: головні перемоги українського спорту 2024 року

2024 рік добігає свого завершення. Він був надзвичайно важким для українського народу, який продовжує захищати батьківщину від російських окупантів. Незважаючи на обставини, українські спортсмени цього року знову здобули багато гучних перемог на міжнародній арені. На їхню честь лунав національний гімн, а догори підіймався синьо-жовтий прапор.

Представники українського спорту не забували дякувати та всіляко підтримувати ЗСУ, а хтось і сам взяв до рук зброю та пішов боронити рідну землю від ворога. Чимало з них віддали власні життя у боротьбі проти загарбників.

ТСН Проспорт пропонує читачам згадати найгучніші перемоги українських спортсменів 2024 року.

Усик двічі переміг Ф'юрі, завоювавши звання "абсолюта"

2024 року Олександр Усик продовжив домінувати у світовому боксі. Нарешті відбувся його довгоочікуваний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Та ще й не один, а два. У кожному з них український боксер переміг. Причому перший бій став історичним, адже на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

У ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі в об'єднавчому поєдинку, який відбувся у саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Олександр Усик / Фото: instagram.com/toprank

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Після першого бою Ф'юрі активував опцію реваншу і боксери знову зустрілися в ринзі у ніч проти 22 грудня в Ер-Ріяді. Цього разу українець переміг одноголосним рішенням суддів і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

Тож, ймовірно, 2025 року Усик проведе другий поєдинок з Дюбуа та спробує повернути собі звання "абсолюта" в хевівейті. Для Олександра це можливість стати триразовим абсолютним чемпіоном світу, адже раніше він також володів усіма поясами у крузервейті.

Зазначимо, що після другої перемоги над Ф'юрі українький чемпіон підняв у ринзі оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепи, нагадавши світові про багатостолітню боротьбу українського народу за власну свободу.

Олександр Усик / Фото: Associated Press

Магучіх побила світовий рекорд

Фантастично 2024 рік провела українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Вона завоювала "золото" на Олімпіаді в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Успіхи українських олімпійців: Харлан, Магучіх, Хижняк та інші

Влітку в Парижі відбулися головні мультиспортивні змагання планети – Олімпійські ігри. Українці на Іграх у столиці Франції також потішили уболівальників перемогами та медалями. Сумарно вони завоювали 12 медалей: три золоті, п'ять срібних і чотири бронзові нагороди.

За підсумками Ігор-2024 Україна посіла 22-ге місце в загальному медальному заліку і стала 17-ю за кількістю виграних нагород серед усіх країн-учасниць.

Першу медаль Олімпіади-2024 нашій країні принесла Ольга Харлан – "бронзу" в особистому змаганні шаблісток. Ця нагорода стала для неї не єдиною в Парижі. Пізніше вона разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук і Юлією Бакастовою виграла командний турнір, завоювавши для нашої країни перше "золото" на ОІ-2024.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Таким чином, Харлан стала дворазовою олімпійською чемпіонкою. Перше "золото" Ольга взяла також у команді на своїй дебютній Олімпіаді в Пекіні 2008 року. Тоді вона тріумфувала разом з Ольгою Жовнір, Галиною Пундик і Оленою Хомровою.

"Золото" командних змагань Парижа-2024 стало шостою олімпійською нагородою в кар'єрі Харлан, яка стала абсолютною рекордсменкою України за виграними на Олімпіадах медалями. Шаблістка побила досягнення плавчині Яни Клочкової, яка здобула п'ять медалей на Олімпійських іграх.

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ще дві золоті нагороди для України на ОІ-2024 вибороли Магучіх та боксер Олександр Хижняк.

Для Ярослави це перше в кар'єрі олімпійське "золото" та друга медаль, у Токіо-2020 вона здобула "бронзу".

Ярослава Магучіх із "золотом" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Хижняк також вдруге піднявся на олімпійський п'єдестал, але вперше на найвищу його сходинку. На Іграх у Токіо він драматично програв у фіналі – був нокаутований в останньому раунді та залишився зі "сріблом".

Олександр Хижняк / Фото: Associated Press

Варто також зазначити, що Олімпіада-2024 стала останньою для борця греко-римського стилю Жана Беленюка, який приїхав до Парижа у статусі чинного олімпійського чемпіона. Він був єдиним українським спортсменом, кому вдалося завоювати "золото" на Іграх у Токіо.

Чинний депутат українського парламенту зумів попрощатися зі спортом красиво. На ОІ-2024 він здобув "бронзу", після чого станцював переможний гопак. Так само, як зробив це на Іграх у Токіо, коли святкував олімпійське "золото".

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Жан завершив кар'єру у статусі триразового олімпійського медаліста. Крім "бронзи" Парижа-2024 та "золота" Токіо-2020, у його послужному списку "срібло" Ріо-2016.

Всі медалі України на Олімпіаді-2024

"Золото":

Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова (фехтування на шаблях, командна першість)

і (фехтування на шаблях, командна першість) Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)

(легка атлетика, стрибки у висоту) Олександр Хижняк (бокс, вагова категорія до 80 кг)

"Срібло":

Сергій Куліш (кульова стрільба, стрільба з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів)

(кульова стрільба, стрільба з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів) Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, паралельні бруси)

(спортивна гімнастика, паралельні бруси) Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, вагова категорія до 67 кг)

(греко-римська боротьба, вагова категорія до 67 кг) Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування, каное-двійка на 500 метрів)

та (веслування, каное-двійка на 500 метрів) Ірина Коляденко (вільна боротьба, вагова категорія до 62 кг)

"Бронза":

Ольга Харлан (фехтування на шаблях, особиста першість)

(фехтування на шаблях, особиста першість) Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту)

(легка атлетика, стрибки у висоту) Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота)

(легка атлетика, метання молота) Жан Беленюк (греко-римська боротьба, вагова категорія до 87 кг)

Феєричний виступ українських паралімпійців

Підтримати здобутки олімпійської збірної взялися наші паралімпійці. Україна на Паралімпіаді-2024 була представлена 140 атлетами, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

На Іграх у французькій столиці українські паралімпійці здобули 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові.

Паралімпійська збірна України / Фото: Associated Press

Наша команда посіла сьоме місце в медальному заліку та стала п'ятою за кількістю виграних нагород.

Всі медалі України на Паралімпіаді-2024

"Золото":

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)

(плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5) Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки в довжину, клас T12)

(легка атлетика, стрибки в довжину, клас T12) Михайло Сербін (плавання, 100 м, спина, клас S11)

(плавання, 100 м, спина, клас S11) Денис Остапченко (плавання, 50 м, спина, клас S3)

(плавання, 50 м, спина, клас S3) Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м, клас T35)

(легка атлетика, 100 м, клас T35) Юрій Шенгур (плавання, 100 м, спина, клас S7)

(плавання, 100 м, спина, клас S7) Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т20)

(легка атлетика, біг на 400 м, клас Т20) Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)

(легка атлетика, штовхання ядра, клас F20) Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т37)

(легка атлетика, біг на 400 м, клас Т37) Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)

(плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12) Андрій Трусов (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S7)

(плавання, 50 м, вільний стиль, клас S7) Марина Піддубна , Олексій Вірченко , Анна Стеценко , Ярослав Денисенко (плавання, мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок)

, , , (плавання, мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок) Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F32)

(легка атлетика, штовхання ядра, клас F32) Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35)

(легка атлетика, штовхання ядра, клас F35) Наталія Ніколайчик (дзюдо, до 48 кг, клас J1)

(дзюдо, до 48 кг, клас J1) Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна групова гонка, клас C4-5)

(велоспорт, шосейна групова гонка, клас C4-5) Віктор Дідух (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8)

(настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8) Анастасія Гарник (дзюдо, понад 70 кг, клас J1)

(дзюдо, понад 70 кг, клас J1) Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 м, клас Т35)

(легка атлетика, біг на 200 м, клас Т35) Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас J2)

(дзюдо, до 90 кг, клас J2) Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас S7)

(плавання, 50 м, батерфляй, клас S7) Владислав Єпіфанов (веслування на байдарках і каное, ва'а-одиночка, 200 м, клас VL3)

"Срібло":

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1)

(плавання, 100 м, спина, клас S1) Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

(плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5) Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38)

(легка атлетика, метання списа, клас F38) Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)

(плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5) Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37)

(легка атлетика, біг на 200 м, клас T37) Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12)

(легка атлетика, штовхання ядра, клас F12) Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5)

(велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5) Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12)

(плавання, 100 м, спина, клас S12) Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7)

(плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1)

(академічне веслування, парні одиночки, клас PR1) Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7)

(плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7) Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13)

(плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13) Андрій Трусов (плавання, 100 м, спина, клас S7)

(плавання, 100 м, спина, клас S7) Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11)

(плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11) Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10)

(плавання, 100 м батерфляєм, клас S10) Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46)

(легка атлетика, штовхання ядра, клас F46) Максим Веракса (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)

(плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12) Анна Стеценко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)

(плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12) Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 100 м, клас T12)

(легка атлетика, біг на 100 м, клас T12) Родіон Жигалін , Василь Олійник , Федір Сидоренко , Антон Стрельчик , Олександр Топорков та Євгеній Циганенко (голбол)

, , , , та (голбол) Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20)

(легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20) Денис Остапченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S3)

(плавання, 50 м, вільний стиль, клас S3) Данило Чуфаров (плавання, 100 м, батерфляй, клас S11)

(плавання, 100 м, батерфляй, клас S11) Марина Литовченко (настільний теніс, одиночний турнір, клас WS6)

(настільний теніс, одиночний турнір, клас WS6) Євгенія Бреус , Надія Дьолог , Наталія Морквич , Олена Федота-Ісаєва (фехтування, командний турнір, шпага)

, , , (фехтування, командний турнір, шпага) Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)

(плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3) Марина Мажула (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1)

(веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1) Антон Крюков (паверліфтинг, понад 107 кг)

"Бронза":

Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6)

(плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6) Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

(плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5) Віктор Дідух , Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17)

, (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17) Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12)

(легка атлетика, штовхання ядра, клас F12) Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12)

(плавання, 100 м, спина, клас S12) Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12)

(плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12) Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1)

(плавання, 50 м, спина, клас S1) Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7)

(плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11)

(плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11) Євгеній Богодайко (плавання, 100 м, брас, клас SB6)

(плавання, 100 м, брас, клас SB6) Артем Колінько (боча, клас BC4)

(боча, клас BC4) Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11)

(плавання, 100 м, спина, клас S11) Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5)

(плавання, 100 м, брас, клас SB5) Анна Гонтар (плавання, 100 м, брас, клас SB5)

(плавання, 100 м, брас, клас SB5) Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3)

(плавання, 50 м, спина, клас S3) Олексій Вірченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13)

(плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13) Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас Т36)

(легка атлетика, стрибки у довжину, клас Т36) Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F51)

(легка атлетика, метання диска, клас F51) Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12)

(легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12) Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)

(легка атлетика, штовхання ядра, клас F20) Олена Федота-Ісаєва (фехтування на кріслах колісних, шабля, одиночночний турнір, категорія В)

(фехтування на кріслах колісних, шабля, одиночночний турнір, категорія В) Павло Баль (велоспорт, групова гонка, клас H5)

(велоспорт, групова гонка, клас H5) Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, клас J1)

(дзюдо, до 57 кг, клас J1) Данило Чуфаров (плавання, 100 м, брас, клас SB11)

(плавання, 100 м, брас, клас SB11) Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, клас J2)

(дзюдо, до 60 кг, клас J2) Ярослав Семененк о, Анна Гонтар , Олександр Комаров , Ірина Пойда , Денис Остапченко , Вероніка Коржова (плавання, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок)

о, , , , , (плавання, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок) Максим Ніколенко (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8)

(настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8) Олена Федота-Ісаєва (фехтування, одиночний турнір, шпага, категорія В)

(фехтування, одиночний турнір, шпага, категорія В) Сергій Паламарчук (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)

(плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3) Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2)

(веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2) Юрій Бабинець (паверліфтинг, до 88 кг)

(паверліфтинг, до 88 кг) Ігор Німченко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM10)

Збірна України з футзалу здобула історичну "бронзу" чемпіонату світу

Неабияк потішили уболівальників наші футзалісти. Чоловіча збірна України з футзалу здобула "бронзу" чемпіонату світу-2024.

На груповому етапі команда Олександра Косенка розгромно поступилася Аргентині (1:7), але потім знищила Анголу (7:2) та обіграла Афганістан (4:1).

В 1/8 фіналу "синьо-жовті" здолали Нідерланди (3:1), у чвертьфіналі знищили Венесуелу (9:4), у півфіналі поступилися Бразилії (2:3), а в матчі за "бронзу" розтрощили Францію (7:1).

Збірна України з футзалу / Фото: ФІФА

Збірна України вперше в історії стала призером чемпіонату світу з футзалу. До цього найкращим результатом "синьо-жовтих" було четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

Тож 2024 рік видався багатим для українського спорту на тріумфи, медалі та рекорди. Сподіваємося, що 2025-й стане ще успішнішим. Продовжуємо максимально допомагати нашим військовим, щоб разом здобути найважливішу перемогу – покласти край війні, звільнивши всі території нашої батьківщини від окупантів.

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