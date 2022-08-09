Абсолютний чемпіон світу - про Ломаченка: у мене немає нічого, окрім поваги до нього, його країни та того, що він зробив

Так, 23-річний американець розхвалив українця, а також наголосив на тому, що готовий вийти проти нього на ринг.

Про це повідомляє BoxingNews24.

"У мене немає нічого, окрім поваги до Ломи, його країни та того, що він зробив для своєї країни, своєї сім’ї. Якщо ми зустрінемося на рингу, то так і буде. Якщо ні, то ні. Я хочу битися з найкращими бійцями. Ці хлопці повинні дзвонити мені зараз, бо я хлопець, який має всі пояси нашого дивізіону.

Чи згоден я на бій із Ломаченком у жовтні, якщо його запропонують? Так, звичайно", - сказав Хейні.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. Ім'я суперника і місце проведення поєдинку будуть визначені, коли Василю дозволять виїзд за межі України.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO;

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO; Що стосується Хейні, то він має у своєму активі 28 перемог (15 - нокаутом) у 28 боях;

У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу Хейні переміг австралійця Джорджа Камбосос одноголосним рішенням суддів. Джордж активував опцію матчу-реваншу з Хейні. Раніше повідомлялося, що другий поєдинок Хейні та Камбососа відбудеться 15 жовтня у Мельбурні.

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