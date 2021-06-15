"Абсолютний п***ьож": відомий коментатор жорстко висловився про роздмухану чвару в збірній України

Віктор Вацко присоромив журналістів, які вигадали фейковий скандал про команду Андрія Шевченка.
Авторитетний український футбольний журналіст і коментатор Віктор Вацко прокоментував інформацію щодо конфлікту в команді між Андрієм Ярмоленком і Марлосом після поразки у стартовому матчі Євро-2020 з Нідерландами.
"Прочитав сьогодні уже навіть у німецькому Bild про конфлікт між Ярмоленком і Марлосом. Учора говорив із різними людьми, наближеними до нашої збірної. Сьогодні розмовляв з Ярмолою.
Всі! Всі в один голос твердять: жодного конфлікту Ярмоленко-Марлос і близько не було! Андрій каже, що вони з Марлосом взагалі навіть словом не перекинулись.
І жодного конфлікту, жодної напруги в роздягальні збірної немає! Між жодним із футболістів! Атмосфера у команді - топ!
І я не розумію нах*** розганяти фейкову історію про нашу команду нашим же медіа перед найважливішим матчем турніру? Нах*** нагнітати, щось із чогось висмоктуючи?
Якби це мало під собою бодай хоч трішки правди. Але ж це - абсолютний п***ьож! З такими "друзями" і ворогів не треба.
Ми всі повинні зараз бути з командою, не заважати, не шкодити, підтримувати! А час для аналізу, висновків, критики настане пізніше - за фактом глобального результату!
Ми уже пройшли історію поразки 0:4 у стартовому матчі, після якої дісталися чвертьфіналу чемпіонату світу! Тому зараз - тільки спокій і тільки підтримка! Слава Україні!
П.С.: пардон за мою французьку. Задовбало просто", - написав Вацко у себе в Instagram.
Раніше інформацію про конфлікт у стані "синьо-жовтих" також спростували захисник збірної України Ілля Забарний та прессекретар національної команди Олександр Гливинський.
- Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії. В матчі 1-го туру Австрія обіграла Північну Македонію (3:1).
- Наступний матч "синьо-жовті" зіграють у четвер, 17 червня. Суперником команди Шевченка буде збірна Північної Македонії. Вперше в історії чемпіонатів Європи матч обслужить арбітр з іншого континенту - аргентинець Фернандо Рапалліні.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.