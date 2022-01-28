Абсолютний провал українців: результати чоловічого спринту на Чемпіонаті Європи з біатлону

Абсолютний провал українців: результати чоловічого спринту на Чемпіонаті Європи з біатлону

Жодного з наших спортсменів немає у топ-40.

У п'ятницю, 28 січня, на Чемпіонаті Європи з біатлону-2022 в німецькому Арбері відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну представляли в ній шість біатлоністів: Андрій Доценко, Віталій Труш, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико та Андрій Орлик. Однак жоден з них не потрапив навіть до топ-40.

Перемогу в спринті здобув норвежець Ерлен Бйонтегор, другий результат показав росіянин Микита Поршнєв, а третім став німець Лукас Фрацшер.

1. Ерлен Бйонтегор (Норвегія, 0+0) 26:39.4

2. Микита Поршнєв (Росія, 0+0) +20.6

3. Лукас Фрацшер (Німеччина, 0+1) +22.9

...

41. Андрій Доценко (Україна, 1+1) +2:34.6

55. Віталій Труш (Україна, 2+2) +3:00.6

56. Тарас Лесюк (Україна, 2+2) +3:01.4

61. Руслан Ткаленко (Україна, 3+1) +3:10.5

79. Денис Насико (Україна, 2+4) +3:58.5

82. Андрій Орлик (Україна, 0+4) +4:04.4

Раніше в чоловічій індивідуальній гонці на Чемпіонаті Європи з біатлону українець Тарас Лесюк потрапив до квіткової церемонії , посівши 6-те місце.

, посівши 6-те місце. Жіночий спринт відбудеться також сьогодні, початок - о 15:00 за київським часом. Завершиться Чемпіонат Європи 30 січня.

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