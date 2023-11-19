Абсолютний рекорд: Франція здобула найбільшу перемогу в історії відборів на чемпіонат Європи (відео)

Нищівна перемога збірної Франції над Гібралтаром у матчі 9-го туру відбору на Євро-2024 увійшла до історії. Поєдинок у Ніцці завершився з рахунком 14:0 .

Як виявилося, це найрозгромніший рахунок за весь час проведення матчів кваліфікації до чемпіонатів Європи.

"Ле Бле" перевершили досягнення збірної Німеччини, яка 2006 року розбила коману Сан-Марино з рахунком 13:0.

Найбільші перемоги у відборі до Євро: топ-5

1. Франція — Гібралтар – 14:0 (2023 рік)

2. Німеччина – Сан-Марино – 13:0 (2006)

3. Іспанія – Мальта – 12:1 (1983)

4. Нідерланди – Сан-Марино – 11:0 (2001)

5. Франція – Азербайджан – 10:0 (1995)

Звитяга над Гібралтаром також стала найрозгромнішою в історії збірної Франції. Попередній національний рекорд "триколірні" встановили 1995 року, коли у кваліфікації Євро з рахунком 10:0 обіграли Азербайджан.

Тим часом Гібралтар оновив власний антирекорд. До цього найбільша поразка в історії футбольної збірної цієї країни була зафіксована 2019 року в матчі проти Бельгії – 0:9.

Огляд матчу Франція – Гібралтар

Зазначимо, що з турнірної точки зору матч Франція – Гібралтар уже нічого не означав для обох збірних. Французи (21 очко) виграли сім матчів із семи у поточному відборі та достроково оформили вихід на Євро-2024 з першого місця групи B. Гібралтар йде останнім, на набравши жодного залікового пункту.

У заключному турі 21 листопада Гібралтар прийматиме Нідерланди, а Франція в гостях зіграє проти Греції.

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