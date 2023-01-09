Абсолютний розгром: "Манчестер Сіті" легко вибив "Челсі" з Кубка Англії (відео)

Після перемоги в АПЛ "городяни" впевнено розібралися з "пенсіонерами" і в національному кубку.

"Манчестер Сіті" завдав нищівної поразки "Челсі" в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" закінчився перемогою господарів з рахунком 4:0 .

Команда Хосепа Гвардіоли вирішила долю матчу ще до перерви. Упродовж 15 хвилин "небесно-блакитні" тричі вразили ворота суперника – відзначилися Ріяд Марез, Філ Фоден та Хуліан Альварес, який реалізував пенальті.

У другому таймі "городяни" лише зміцнили свою перевагу. На 85-й хвилині Марез оформив дубль, реалізувавши пенальті. До фінального свистка "аристократи" не спромоглися забити навіть гол престижу.

Огляд матчу

Таким чином, "Манчестер Сіті" вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії, де зіграє з переможцем пари "Оксфорд Юнайтед" – "Арсенал". Клуб українця Олександра Зінченка свій матч проведе 9 січня.

Поєдинки 1/16 фіналу Кубка Англії відбудуться 27 – 30 січня.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" переміг "Челсі" у другому матчі поспіль. 5 січня підопічні Гвардіоли обіграли лондонців у виїзному поєдинку 19-го туру англійської Прем'єр-ліги – 0:1 .

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