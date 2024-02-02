"Абсолютно спустошений": Ф'юрі попросив вибачення за зрив бою проти Усика

"Циганський король" завпевнив, що старанно працюватиме над тим, щоб поєдинок відбувся, як тільки його око заживе.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував зрив об'єднавчого поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

У своєму тренувальному таборі "Циганський король" отримав розсічення під час спарингу, внаслідок чого бій відклали не невизначений термін.

"Я абсолютно спустошений, враховуючи, як довго я готувався до цього бою і в якій чудовій формі перебуваю. Мені шкода всіх, хто брав участь у цій грандіозній події, і я буду старанно працювати над перенесенням дати бою, щойно око заживе.

Я можу лише попросити вибачення в усіх, кого це торкнулося, включно з моєю власною командою, командою Усика, бійцями андеркарду, спонсорами і вболівальниками, а також нашими господарями та моїми друзями із Саудівської Аравії", – наводить слова Ф'юрі пресслужба Queensberry Promotions.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Наразі невідомо, на яку саме дату перенесено довгоочікуваний бій.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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