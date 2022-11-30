Абсурдне рішення: Ф'юрі не отримає титул абсолютного чемпіона, якщо переможе Усика

Володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі не планує боротися за звання "абсолюта" надважкої ваги, якщо його бій із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком відбудеться.

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у Twitter.

"Тайсон Ф'юрі заявив, що якщо він таки проведе наступний бій з Олександром Усиком, то не претендуватиме на звання абсолютного чемпіона світу, оскільки він відмовиться платити штрафи IBF", - написав Бенсон.

Ф'юрі здобув титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) 2015 року завдяки перемозі над українцем Володимиром Кличком.

Однак британець відмовився захищати звання чемпіона світу IBF у бою проти обов'язкового претендента з України В'ячеслава Глазкова, через що у нього відібрали титул. Також на Тайсона наклали штраф, який він відмовився платити.

Нагадаємо, що Усик заявив, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі, а також прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня 2022 року. Він також озвучив найбільш ймовірні дату і місце свого об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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