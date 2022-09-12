Адекватна позиція: фанати Боснії та Герцеговини бойкотуватимуть товариський матч із Росією

Так, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України, Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини анонсувала проведення спарингу із командою країни-агресорки, який повинен відбутися 19 листопада. Утім, ця новина миттєво викликала обурення світової спільноти.

Серед тих, хто залишився невдоволений організацією цього матчу, стали фанати Боснії та Герцеговини, які у своєму Twitter закликали бойкотувати гру проти країни-агресорки.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.