АЕК Ларнака - "Динамо": кияни назвали стартовий склад на "матч життя" в єврокубках

Став відомий стартовий склад київського "Динамо" на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти кіпрського клубу АЕК Ларнака, який відбудеться сьогодні, 27 жовтня.

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Запасні: Ігнатенко, Авраменко, Попов, Кендзьора, Бурда, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Перріс, Діалло, Бєсєдін

Також стартову одинадцятку на гру оголосив суперник "біло-синіх".

АЕК Ларнака: Піріч, Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Енглезу, Понс, Луїш Густаву, Фараж, Альтман, Дьюрчо, Лопеш

Поєдинок відбудеться на стадіоні Георгіоса Карапатакіса в Ларнаці. Початок - о 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

За два тури до кінця групового етапу "біло-сині" з нулем у графі очок втратили шанси вийти до плейоф Ліги Європи. Утім, підопічні Мірчі Луческу ще можуть з третього місця пробитися до 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Щоб зберегти шанси на євровесну, киянами обов'язково потрібна перемога в матчі з АЕКом, який наразі має на три бали більше, ніж "Динамо". У першому матчі між цими командами, який відбувся 15 вересня в Кракові, "Динамо" сенсаційно програло АЕКу з рахунком 0:1.

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи "Фенербахче" на власному полі прийме "Ренн". Турецький і французький клуби, набравши по 10 очок, достроково забронювали перші дві сходинки та вийшли до плейоф Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинки заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 3 листопада: "Динамо" - "Фенербахче", "Ренн" - АЕК Ларнака.

Читайте також:

АЕК Ларнака - Динамо: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

"Може піти будь-якої хвилини": Суркіс зізнався, чи планує звільняти Луческу на тлі провальних результатів

"Динамо" перед вирішальною єврокубковою битвою не зуміло подужати "Ворсклу" в УПЛ