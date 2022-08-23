АЕК Ларнака - Дніпро-1: де дивитися матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги Європи і прогнози букмекерів

У четвер, 25 серпня, дніпровський "Дніпро-1" проведе поєдинок-відповідь раунду плейоф відбору Ліги Європи сезону-2022/23 проти кіпрського АЕК Ларнака.

Перший матч, який відбувся 18 серпня у Словаччині та номінально був домашнім для дніпрян, завершився поразкою українського клубу з рахунком 1:2. Та дуель стала дебютною в єврокубковій історії "Дніпра-1".

Матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи між АЕКом та "Дніпром-1" відбудеться в четвер, 25 серпня, в Ларнаці на стадіоні "АЕК Арена". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч АЕК Ларнака - Дніпро-1

В Україні поєдинок транслюватиме телеканал 2+2, а також ютуб-канал FootballHub.

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Прогнози букмекерів на матч АЕК Ларнака - Дніпро-1

Фаворитом поєдинку букмекери вважають АЕК. На перемогу команди з Кіпру можна поставити з коефіцієнтом 1,93. Нічия - 3,60. Перемога підопічних Олександра Кучера - 4,25.

На те, що кіпріоти виграють двоматчеве протистояння, коефіцієнт становить 1,14. Підсумковий успіх дніпрян оцінений коефіцієнтом 5,80.

Переможець цієї дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи, а невдаха зіграє в групі Ліги конференцій.

Додамо, що раніше вже припинили свій шлях у єврокубках полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря". Вони вилетіли в кваліфікації Ліги конференцій.

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