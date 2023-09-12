Агресора повернули до міжнародного футболу: суддів з Росії призначили на матч жіночої Ліги націй

Вперше від березня 2022 року російська бригада працюватиме на грі під егідою УЄФА.

Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив бригаду арбітринь з Росії на чолі з Вірою Опєйкіною на матч жіночої Ліги націй між збірними Вірменії та Казахстану.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Асистуватимуть Опєйкіній її співвітчизниці – Катерина Курочкіна та Олена Собчук. Обов'язки четвертої рефері виконуватиме ще одна представниця країни-терористки Надія Горінова.

Поєдинок Вірменія – Казахстан відбудеться 26 вересня. Зазначимо, що це перше призначення суддів з Росії на міжнародний матч від моменту відсторонення РФ у березні 2022 року через повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Читайте також:

Зіграє проти держави-терористки: збірна-господарка ЧС-2022 анонсувала матч із Росією

Скандальний поцілунок у фіналі жіночого ЧС: президент Федерації футболу Іспанії пішов у відставку

Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024